سمير صبري ليس الأول.. فنانون عالجتهم الدولة على نفقتها

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إصدار قرار بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة.

وعلقت نشوى مصطفى: «شكراً سيادة الرئيس.. سيادة الرئيس إدى تعليمات للدولة ممثلة في دكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الأستاذ سمير صبري على نفقة وطنه ودكتور خالد عبد الغفار تواصل فوراً مع استاذ سمير صبري بعد مكالمته مع أستاذ عمرو أديب وتحيا مصر».

وفي السطور القادمة ترصد «الدستور» أبرز الفنانين الذين تلقوا علاجًا على نفقة الدولة.

مديحة يسري

تلقت مديحة يسري العلاج على نفقة الدولة، حيث تعرضت لظروف قاسية، وهددتها المستشفى بالطرد، بسبب تكاليف العلاج، لينقذها بعد ذلك قرار رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، حيث تم نقلها إلى مستشفى المعادي العسكري وعلاجها على نفقة الدولة.

سيد زيان

الفنان سيد زيان تعرض لأزمة صحية شديدة، ما اضطره للعلاج بألمانيا على نفقة الدولة وعاد سليمًا معافى، واعترف عقب عودته ورحلته العلاجية أنه لولا سفره للخارج لكان في عداد الموتى قبل أن يرحل في إبريل عام 2016.

طلعت زكريا

عقب تعرض طلعت زكريا لأزمة صحية صعبة فشل الأطباء المصريون في علاجها أو تشخيصها، قرر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 2009، مساعدة الفنان طلعت زكريا للسفر للخارج لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وتم مخاطبة وزير الثقافة فاروق حسني لاستصدار قرار فوري من وزير الصحة لعلاج زكريا على نفقة الدولة، لأن علاجه سيتكلف حوالي مليون جنيه، منها 70 ألف دولار فقط نفقة الطائرة المتخصصة التى ستقوم بنقله، إضافة إلى تكلفة العملية والمستشفى والتي ستتجاوز 50 ألف يورو، لكنه تعرض للإهمال الشديد، فعاد واستكمل برنامج علاجه في مصر، واسترد عافيته.

يوسف داوود

قبل وفاة الفنان الكوميدي يوسف داوود تعرض لأزمة صحية كبيرة بدأت بآلام شديدة في المعدة، ورفضت أمعاؤه تقبل أي نوع من أنواع الطعام ورفضت الاستجابة للعلاج، ما أدى إلى الاستعانة بالمحاليل تعويضا للطعام، وحقن العلاج داخلها، وعاني كثيرًا قبل وفاته، وطالب بعلاجه على نفقة الدولة، وهو ما حدث ومكث في أحد مستشفيات التأمين الصحي، إلا أنه توفي بعد إصابته بالقيء والإسهال الشديد في يونيو 2012.

يونس شلبي

تعرض الفنان الكوميدي يونس شلبي، لأزمة صحية شديدة بعد مشوار فني طويل قدمه لجمهوره الذي عشق أدواره، وعانى شلبي من أمراض القلب وتصلب الشرايين، لكنه لم يجد من يساعده في مصر، فأجرى أولى عملياته في المملكة السعودية وهي جراحة في القلب، ولاقى مرضه تجاهلا من نقابة المهن التمثيلية، كما كشفت زوجته التي طالبت بمعالجته على نفقه الدولة نظرًا لعدم تمكنهما من تحمل التكاليف.

وظهر «شلبي» في أحد البرامج قبل وفاته في 2014، يشتكي تجاهل زملائه الفنانين له، والذين لم يساندوه في أزمته المرضية رغم ما قدّمه معهم في الكثير من الأعمال الفنية، فقط عدد قليل فقط منهم حرص على متابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه، قبل أن تستجيب وزارة الصحة للتكفل بعلاجه.

سعيد صالح

عانى الفنان سعيد صالح من إصابته بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما عانى من أزمات مالية بعد حريق شقته بالكامل، ولم يستطع الإنفاق على علاجه، بعدها تم التواصل مع القوات المسلحة لنقله وعلاجه على نفقة الدولة، وبالفعل نقل إلى مستشفى القوات المسلحة وتلقى العلاج هناك، لكنه أصيب بقرحة في المعدة أصيب على أثرها بنزيف وأنيميا حادة، ونقل له الكثير من الدم، وبعدها فارق الحياة مطلع أغسطس 2014.