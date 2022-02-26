السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

بدأ  طلبة وطالبات صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين تغيبوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر قهري يقبله مدير المدرسة في البحيرة، اليوم السبت، أداء الإمتحان التكميلى في المواد التي تغيبوا فيها ويتم امتحانهم اليوم فى الجزء الذى تم دراسته بالفصل الدراسى الاول وبنفس المواصفات السابقة التى تمت خلال امتحانات نصف العام.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على بدء الامتحانات التكميلية بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحانات والتزام الجميع بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين.

وأشار يوسف الديب إلى تم التوجيه بالتزام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بتنفيذ تعليمات الوزارة والكتاب الدورى رقم (3) بتاريخ 9/2/2022 بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسى الاول بجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022، وكذا الالتزام بتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في هذا الشأن وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتهيئة الاجواء المناسبة أمام الطلبة والطالبات لآداء امتحاناتهم بسهولة ويسر داخل جميع اللجان.

امتحانات محافظة هيئة الأحد الابتدائية

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وائل لطفي

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