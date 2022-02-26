«حواديت يهود مصر» و«لا تنام» و«لمحة» يحصدون جوائز مسابقة VS film للأفلام القصيرة

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة VS film المقامة علي هامش الدورة الـ23 لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا جوائزها.

وفاز الفيلم المصري حواديت يهود مصر سيناريو أن كمال و إخراج أحمد هاشم بجائزة أفضل فيلم وثائقي حيث يرصد العمل الكثير من الحكايات عن الأماكن و العائلات اليهودية المصرية وفاز فيلم لاتنام من إخراج روجينا طارق وعبد الرحمن أبو العلا وزاد محمد بجائزة أفضل فيلم عن المرأة وفاز فيلم لمحة للمخرج عماد أبو السعود بجائزة أفضل فيلم روائي ويتناول العمل فكرة عمالة الأطفال من خلال طفل يعمل في ورشة ميكانيكا سيارات وتأثير ذلك عليه خاصة عندما يشاهد الأطفال في عمره وهم يدرسون و يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وقال الدكتور أسامة أو نار رئيس مهرجان تري كور مصر: أن مسابقة VS film في الدورة الـ 23 لمهرجان تري كور شهدت منافسة ساخنة بين مجموعة الأفلام المتنافسة على جوائزها و التي وصل عددها الي مايقرب من الـ 40 فيلم تميزت بموضوعاتها وقضاياها المختلفة.

وأشار إلى أن عدد الدول المشاركة في المسابقة يتزايد عاما بعد أخر مما يؤكد علي أهميتها لدي صناع الأفلام من الجنسيات المختلفة.

وقال محمود عبد الحليم مدير مهرجان تري كور أن صناعة الأفلام القصيرة جدا شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة و أن مستوى العديد منها لا يقل عن الأفلام الطويلة بكل فروعها و هو ما نلحظه من خلال الأفلام التي تشارك في مسابقات تري كور أو VS film سنويا.

وأوضح أن إدارة المهرجان قاربت على الإنتهاء من تحضيرات الدورة الجديدة للمهرجان و المسابقة هذا العام و التي ستتضمن العديد من المفاجآت السينمائية.