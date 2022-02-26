السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1320 قضية إتجار بالمواد المخدرة خلال أسبوع

الامن
الامن

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (1320) قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها (1454) متهمًا.

وضُبِطَ بحوزة المتهمين كمية من مخدر البانجو، وزنت (1224٫641 كجم)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (518٫301 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (29٫245 كجم)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (16٫511 كجم)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (7٫655 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (800 جم)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (1٫743 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت (50 جم)، و(130,228 ألف قرص مؤثر مخدر) و(60,928 ألف قرص ترامادول مخدر) و(45,100 ألف قرص كبتاجون مخدر) و(8925 قرص سابكسون)، وضبط (2) قضية غسل أموال.

وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (122) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (4) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى ( 57٫000٫000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

الإجراءات القانونية مكافحة المخدرات مخدر الهيروين أمن مخدر الأفيون مخدر الاستروكس الاستروكس اجهزة الامن

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وائل لطفي

النخبة والناس

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