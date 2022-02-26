الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه بدءًا من اليوم تشهد مصر انتشار الشبورة المائية طول الأسبوع الجاري، وذلك على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة أن الاستقرار في الأحوال الجوية بدأ السبت على كافة أنحاء مصر.

وناشدت هيئة الأرصاد قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر عند القيادة مع القيادة بسرعة منخفضة، وبخاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية حرصا على سلامة الجميع، وكي لا تقع حوادث شديدة على الطرق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، علما بأن طقس يومي السبت والأحد سيكون معتدلا حيث يشهد انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وذلك يوم الاثنين المقبل، كما تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

"درجات الحرارة السبت"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 7 وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 11 درجة.

"درجات الحرارة الأحد"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10 وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 12 درجة.

"درجات الحرارة الإثنين"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 11 وفى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 9، وفى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 12 درجة.