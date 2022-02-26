الداخلية فى أسبوع .. مصرع 18 عنصرًا إجراميًا وضبط 416 آخرين
وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية ـ خلال أسبوع ـ عن مصرع (18) عنصرًا وضبط (416) عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس - المنيا – المنوفية – دمياط - الأقصر – بورسعيد – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم - أسوان) وبحوزتهم (255 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عددًا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات - قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.