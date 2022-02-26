السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 54 متهما و 32 قضية اتجار بالمواد المخدرة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى أنواعها، حيث استهدفت الأجهزة الأمنية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (54) متهم ، وبحوزتهم (29 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  46 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (32) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4446) حكم قضائي متنوع، وضبط (2) تشكيل عصابى ضما (9) متهمين.

سلاح نارى أمن تشكيل عصابي حكم قضائى بحيرة المنزلة الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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