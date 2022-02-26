السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن الروسي: سنرد بالمثل على تجميد الأصول الروسية في الخارج

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إن موسكو سترد بالمثل على تجميد الأصول الروسية في الخارج وستجمد أصول الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا.

وفي منشور عبرحسابه بمنصة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، لم يستبعد ميدفيديف كذلك تأميم الممتلكات التابعة لمالكين مسجلين في دول "غير صديقة"، ومنها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما شدد على أن ليس له ولا لأفراد أسرته أي حسابات أجنبية أو أي ممتلكات في الخارج.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف في قائمة الإجراءات التقييدية للاتحاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما فرضت المملكة المتحدة، تشمل تجميد الأصول، ضد بوتين ولافروف. وأضيف يوم السبت، ميدفيديف، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف ومسؤولون كبار آخرون إلى قائمة العقوبات. كما تبعتهما الولايات المتحدة بفرض عقوبات على بوتين، ولافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.

وفى سياق متصل، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، في محادثة هاتفية، دعوة بلادهما للوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، العملية الروسية في أوكرانيا .. مشيرا إلى أن أفعال روسيا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ولها تداعيات خطيرة على السلام والأمن على نطاق أوسع.

وشدد بلينكن على أن التهديدات لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، أمر غير مقبول.. مؤكدا أن البرازيل والولايات المتحدة، بوصفهما شريكين ديمقراطيين وأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحملان مسؤولية الوقوف معًا لضمان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف موسكو الأصول الروسية الشركات الاجنبية روسيا

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وائل لطفي

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