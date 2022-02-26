السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عالم بالأزهر يجيب: ما مدى صحة حديث «اذكروا محاسن موتاكم»؟

ما حكم اذكروا محاسن
ما حكم اذكروا محاسن موتاكم

"اذكروا محاسن موتاكم" كلمة شائعة وتتكرر باستمرار على ألسنة العامة عندما يذكر ميت بسوء أو خلافه فيرد البعض بهذه الجملة المتداولة، البعض قال إنها حديث نبوي صحيح، بينما البعض الآخر قال إنها مقولة، بينما آخرون أكدوا أنها حديث ضعيف.

وحول هذه الجملة، قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن "اذكروا محاسن موتاكم" هذا الحديث المسئول عنه قد اختلف في الحكم على إسناده فقد ضعفه بعضهم، لكن يبدو أنه حسن بشواهد، كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط.

وأضاف فى رده على سائل من من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول: ما مدى صحة حديث "اذكروا محاسن موتاكم"؟ إنه جاء في كتاب روضة المحدثين، فعن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: اﺫﻛﺮﻭا ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ ﻭﻛﻔﻮا ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻭﻳﻬﻢ" ولكن هذا الحديث ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ.

وأشار إلى أن ظاهر الشرع يشهد له لأن الميت قد أفضى إلى ربه وسبه يؤذي غيره من أقاربه لما ورد في صحيح البخاريﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻻ ﺗﺴﺒﻮا اﻷﻣﻮاﺕ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﻓﻀﻮا ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا»

ومعنى (ﺃﻓﻀﻮا ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا) ﻭﺻﻠﻮا ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺷﺮ ﻓﻴﺠﺎﺯﻳﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ، بينما جاء في صحيح الجامع ما يلي: "ﻻ ﺗﺴﺒﻮا اﻷﻣﻮاﺕ ﻓﺘﺆﺫﻭا اﻷﺣﻴﺎء".

اذكروا محاسن موتاكم أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر كلية أصول الدين فرع أسيوط الحكم وسائل التواصل الاجتماعي صحيح البخاري

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