السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على شاب في الغربية

سيدة متهمة
سيدة متهمة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية) بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل تسفيره للعمل بالخارج وعدم التزامها بذلك، ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (المسئولة عن أحد المعاهد للدراسات الدولية "دون ترخيص" - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج متخذة من مقر المعهد المشار إليه، وكراً لممارسة نشاطها المؤثم فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج وعدم التزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر المعهد المشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادة منسوب صدورها للمعهد بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم الدورات التدريبية الخاصة بالعمل بالخارج – العديد من الكشوف بأسماء مختلفة راغبى السفر بالخارج – عدد من دفاتر تحصيل نقدية بإجمالى مبالغ مالية) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وزارة الداخلية محافظة الغربية الجريمة المنظمة الاموال العامة جرائم الأموال العامة أجهزة وزارة الداخلية النصب والاحتيال علي المواطنين

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وائل لطفي

النخبة والناس

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