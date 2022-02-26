السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة بالإتجار في مخدر الشابو

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة" تخصصوا في الإتجار بمخدر الآيس (الشابو).

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (4 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة") تخصصوا في الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعيِّ (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم (كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 6 هواتف محمولة).

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بحيازتهم لكميات أخرى من المواد المخدرة بمحال إقامتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل إقامتهم وأمكن ضبط كميات كبيرة أخرى من المواد المخدرة، ليصبح إجمالي كميات المواد المخدرة المضبوطة بينها كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9.500 كجم، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كجم، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كجم، و19 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (11,000,000 – أحد عشر مليون جنيه).

الأمن الوطني قسم شرطة مكافحة المخدرات مخدر الحشيش مديرية أمن الشرقية أجهزة الأمنية ضبط 4 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

وزير التعليم يطالب المعلمين والطلاب بالانضمام إلى ورش عمل «York Press»

الحكومة تنفى نقص لقاح كورونا لطلاب المدارس: لدينا فائض 75 مليون جرعة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

فرانس برس: اعتراض سفينة روسية فى قناة المانش تطبيقًا للعقوبات الأوروبية

وزير التعليم العالي: تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مؤتمر المناخ «COP27»

وزير الرى: تحركات سياسية وقانونية مصرية لمواجهة أى مخاطر بشأن سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

محطة تل أبيب

المزيد

تعبر الحدود يوميًا.. إسرائيل تنقل بعثتها الدبلوماسية خارج أوكرانيا

500 أسير فلسطينى يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى