ضبط 4 أشخاص بتهمة بالإتجار في مخدر الشابو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة" تخصصوا في الإتجار بمخدر الآيس (الشابو).

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (4 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة") تخصصوا في الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعيِّ (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم (كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 6 هواتف محمولة).

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بحيازتهم لكميات أخرى من المواد المخدرة بمحال إقامتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل إقامتهم وأمكن ضبط كميات كبيرة أخرى من المواد المخدرة، ليصبح إجمالي كميات المواد المخدرة المضبوطة بينها كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9.500 كجم، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كجم، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كجم، و19 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (11,000,000 – أحد عشر مليون جنيه).