السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار المسح الصحي لقياس نسبة التطعيم ضد كورونا بجنوب سيناء

كورونا بجنوب سيناء
كورونا بجنوب سيناء

أكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، اليوم السبت، استمرار فعاليات المسح الصحي لقياس نسبة تغطية تطعيم كورونا بمدينة سانت كاترين، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان بضرورة متابعة تطعيم لقاح كورونا المستجد بمحافظات الجمهورية.

وقال رخا - في تصريحٍ اليوم السبت - إن فريق الترصد المكلف بمتابعة التطعيم، توجه إلى مدينة سانت كاترين، للمرور على المنازل بالمدينة والتجمعات البدوية بها وبالوديان التابعة لها، للتأكد من تلقي المواطنين للقاح ومدى استجابتهم والتأكيد على مواعيد الجرعات، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح في حالة عدم التطعيم حتى الآن.

فيما أعلن وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور أيمن رخا، انطلاق فعاليات المسح الصحي لقياس نسبة تغطية التطعيم بلقاح كورونا المستجد، بمحافظة جنوب سيناء؛ تنفيذًَا  لخطة وزارة الصحة والسكان، بضرورة متابعة تطعيم لقاح كورونا المستجد بمحافظات الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وأشار إلى أنه تم تشكيل الفرق الوقائية المسؤولة عن المسح الصحي، تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، مدير الطب الوقائي بالمديرية؛ للتحرك بكافة مدن المحافظة، والمرور على المنازل والمؤسسات؛ للتأكد من تلقي المواطنين للقاح ومعرفة مدى استجابتهم للتطعيم، والتأكيد على مواعيد الجرعات، وكذلك التوعية للمواطنين على أهمية تلقي اللقاح في حالة عدم التطعيم حتى الآن.

لندن شرم الشيخ تطعيم كورونا المسح الصحى جنوب سيناء

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وائل لطفي

النخبة والناس

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