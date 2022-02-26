السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء مالك عقار قديم تعرض لانهيار جزئي بحدائق القبة لسماع أقواله

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم، استدعاء مالك عقار قديم مكون من 3 طوابق تعرض لانهيار جزئي لسماع أقواله. 

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود انهيار جزئي لعقار بشارع محمد عثمان بحدائق القبة، وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان.

وبالفحص تبيَّن وقوع انهيار جزئي بعقار قديم، ويقوم رجال الحماية المدنية برفع الأنقاض واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المباحث الجنائية تشكيل لجنة رجال المباحث حدائق القبة الحماية المدنية تشكيل لجنة هندسية لجنة هندسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالي: تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مؤتمر المناخ «COP27»

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 893 ألف جنيه

إحالة 10 مسؤولين بالسكة الحديد للمحاكمة

مستشار رئاسى أوكرانى: الوضع فى كييف تحت السيطرة

وزير التعليم العالي: إتاحة الجرعة المعززة من لقاح كورونا للمجتمع الأكاديمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال