استدعاء مالك عقار قديم تعرض لانهيار جزئي بحدائق القبة لسماع أقواله

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم، استدعاء مالك عقار قديم مكون من 3 طوابق تعرض لانهيار جزئي لسماع أقواله.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود انهيار جزئي لعقار بشارع محمد عثمان بحدائق القبة، وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان.

وبالفحص تبيَّن وقوع انهيار جزئي بعقار قديم، ويقوم رجال الحماية المدنية برفع الأنقاض واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.