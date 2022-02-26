السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: واشنطن تستعد لمواجهة قوافل مناهضة لقيود مكافحة الجائحة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

وافق البنتاجون على نشر 700 جندي غير مسلح من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، استعدادا لمواجهة قوافل تعتزم تنظيم مظاهرات بدءا من الأسبوع المقبل احتجاجا على قيود مكافحة الجائحة، حسبما أفادت وكالة ((أسوشيتد برس)).

 

على غرار احتجاجات القوافل التي جرت مؤخرا في كندا، تم التخطيط لخروج قوافل منفصلة في الولايات المتحدة ومن المقرر أن يصل بعضها في وقت خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن في الأول من مارس.

 

وذكر التقرير  أن القوات ستُستخدم للمساعدة في ضبط حركة المرور خلال المظاهرات. وأن أربعمائة من أفراد الحرس التابعين لشرطة مقاطعة كولومبيا سينضم إليهم 300 من أفراد الحرس التابعين لولايات أخرى. 

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

 وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل و سطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة،  وإ يطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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