هادي ... بعد صراع روسيا و أوكرانيا .. "فيتش" تخفض تصنيف أوكرانيا من "بي" إلى "3 سي"

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الإتماني أن النزاع العسكري بين أوكرانيا وروسيا أدى إلى تصاعد المخاطر على الشؤون المالية الخارجية والمحلية والاستقرار المالي والسياسي في أوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى "وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدة وشدة النزاع، فضلا عن عواقبه".

وخفضت الوكالة التصنيف من "وجود احتمالية عدم السداد ومخاطر عالية"، إلى مستوى "احتمالية كبيرة في عدم السداد".

وعلي صعيد آخر ، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت إنه اتفق مع زعماء العالم على مساعدة مهمة جديدة لأوكرانيا.

وحسبما أفاد موقع قناة “ العربية” أن الرئيس الأوكراني أكد في تصريحاته أن الليلة القادمة ستكون صعبة ولا يمكن أن نخسر كييف.

وعلى جانب آخر، أعلن مكتب زيلنسكي أن الرئيسان الأوكراني والروسي قد يناقشان الوضع المحايد لكييف مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن تعلم أوكرانيا موعد ومكان المباحثات مع روسيا.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".