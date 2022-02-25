ليلى علوي لمتسابقة في «الدوم»: «قلبي معاكي.. التقديم حاجة صعبة»

ظهرت المتسابقة ندى قنديل من فئة التقديم على مسرح «الدوم» بوابة النجوم، ولفتت أنظار أعضاء لجنة التحكيم لعدم قدرتها على مجراة الأمور والارتجال الخاص بالفئة المشتركة بها.

وعلّقت الفنانة ليلي علوي عليها، قائلًة: «قلبي معاكي.. الموضوع صعب والتقديم حاجة صعبة بس حسيت إنك مترددة شوية بس عندك قبول».

وقال المخرج تامر محسن: «صوتك كان محتاج طاقة أكتر وحماس شوية، عشان يكون نبرة صوتك وأدائك شبه الخبر».

برنامج الدوم بوابة النجوم

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأت أولى حلقات الأداء الكامل من برنامج «الدوم» بوابة النجوم، وستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.