الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماجدة الرومي تحيى أمسية طربية فى الأردن لدعم «الطالب المحتاج»

النجمة الكبيرة ماجدة
النجمة الكبيرة ماجدة الرومي

تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، لإحياء سهرة غنائية ضخمة، على مسرح قاعة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، بالأردن، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 مارس المقبل، برفقة الأوركسترا الخاص بها.

وقد قررت «الرومي» أن تخصص ربع عائد الأمسية، لدعم الطالب المحتاج، بجامعة عمّان الأهليّة؛ ويقام هذا الحفل بتنظيم من مدارس البطريركية اللاتينية.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية الطربية فى تمام الثامنة مساء، وتقدم «الرومي» خلالها برنامجًا فنيًا مميزًا، يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التي تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة، منها «عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، وبيروت».

ومن المتوقع أن يرفع المسرح لافتة «كامل العدد»، خاصة أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحفلات التى تقام على مسرح الأرينا، ويعتبر هذا الحفل في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع قيمة التذاكر الخاصة بالأردن؛ وانقسمت اسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 150 دينار، والثانية بمبلغ 125 دينار، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 100 دينار.

ومن جهة أخرى تضع «الرومي» خلال الفترة الحالية اللمسات النهائية، على مجموعة من الروائع الكلاسيكية، تتعاون خلالها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم الفنان مروان خورى، الذى تتعاون معه فى أغنيتين من المقرر طرحهما خلال الفترة  القليلة القادمة.

وكانت قد أحيت ماجدة الرومي، مؤخرا، واحدة من أضخم الحفلات فى المملكة العربية السعودية داخل قاعة مرايا بمدينة العلا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

واحيت حفل الختام لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

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