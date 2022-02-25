فوز أحمد داوود بمنصب نقيب مهندسي بورسعيد

فاز الدكتور أحمد داوود بمقعد نقيب مهندسين بورسعيد، في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءًا.

حصل المهندس الدكتور أحمد داوود على 797 صوتًا، وحصل أقرب المنافسين له الدكتور محمد الجوهري علي 357 صوتًا، بينما حصل جابر رحيمة على 122 صوتًا، ليفوز داود بالمقعد باكتساح.

ومن جانبه، أكد المهندس وائل حرز رئيس لجنة الانتخابات في تصريحات لـ«الدستور»، أن عدد المهندسين الذين لهم حق التصويت، والذين شاركوا في التصويت، تجاوز الـ 1250 صوتًا، من أصل 11400 صوتًا لهم حق التصويت في انتخابات النقابة الفرعية ببورسعيد.

وتستكمل اللجنة القضائية المشرفة علي الإنتخابات عملها لفرز الأصوات الصحيحة في إنتخابات أعضاء الشعب، والذي يتنافس فيها 23 مرشحا على 7 مقاعد، والتي يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها، وسط ترقب من المرشحين وأعضاء النقابة.

النقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد

يذكر أن النقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، قد فتحت أبواب اللجان في العاشرة من صباح اليوم حسب الموعد المحدد من اللجنة العامة، وعملت علي تسهيل عملية التصويت للمهندسين، وذلك حتي السابعة مساء، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات إحترازية مشددة لحماية الناخبين والمرشحين من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتنافس علي مقعد النقيب خلال العملية الإنتخابية 3 مرشحين، وفاز من بينهم الدكتور المهندس أحمد داوود النقيب الحالي للمهندسين ببورسعيد، وتنافس علي مقاعد الشعب 23 مهندسًا ويجري فرز الإصوات للإعلان عن الفائزين.

وكان أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية، وسط إجراءات مشددة.