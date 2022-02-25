الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء»: فتح باب التسجيل في دورة لكيفية تسجيل المستلزمات الطبية المستوردة والمحلية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالخطوط الاسترشادية لتسجيل المستلزمات الطبية المستوردة ومحلية الصنع عن طريق الـBundling.

وأوضحت الهيئة، أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2022 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية، موضحة أنه يمكن التسجيل لحضور الدورة عن طريق الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/TPLBjbS

كما يمكن الاطلاع على دليل البرامج التدريبية لشهر مارس عبر الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/HPLLdCq

وكان قد شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع التعريفي الخاص بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول “Africa Health Excon”، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاءت مشاركة رئيس هيئة الدواء في الاجتماع، في إطار حرص الهيئة على التواجد الدولي، وتعزيز سبل التعاون في مجال الدواء، وإيمانا بأن دور الهيئة ليس رقابيا فقط، وأنها تسعى إلى فتح قنوات تواصل لتنسيق التعاون، وكذلك انطلاقا من حرصها على مواكبة التطورات العالمية في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والوقوف على أهم المستجدات فيما يخص الدواء.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال كلمته، على أهمية مثل هذه المعارض والمؤتمرات في خلق فرص للتعاون، وتوجه بالشكر للقيادة السياسية التي ترعى وتدعم تطوير قطاع الدواء في مصر. 

جدير بالذكر أن المعرض والمؤتمر من المقرر أن ينطلق خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات على مساحة 60ألف متر، وسيكون تجمعا سنويا يتم خلاله خلق منصة أعمال مستدامة تربط مسئولي الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معا.

هيئة الدواء المصرية دورة تدريبية المستحضرات الدوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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