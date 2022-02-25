الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا

وجه ميكي ليفي رئيس الكنيست الإسرائيلي، بتشكيل لجنة «الهجرة والاستيعاب» لبحث قدوم آلاف المهاجرين اليهود من أوكرانيا.

وخاطب ليفي، عضو الكنيست ياريف ليفين، رسميًا لتشكيل لجنة الهجرة والاستيعاب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأكد ليفي أن تلك اللجنة تسمح للكنيست بمناقشة الاستعدادات الحكومية لاستيعاب آلاف المهاجرين اليهود من أوكرانيا، في ظل الأوضاع الحالية هناك.

وشنت موسكو عملية عسكرية خاصة، فجر أمس، الخميس، ضد أوكرانيا، أعلن عنها الرئيس الورسي فلاديمير بوتين.

وتستمر العملية العسكرية الروسية لليوم الثاني على التوالي، فيما تمكنت قواتها من السيطرة على عدة أماكن في محيط العاصمة الأوكرانية «كييف»، بينهم مطار عسكري، ومحطة «تشيرنوبل» النووية.