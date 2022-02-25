الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: خبراء إنترنت حددوا برامج ضارة أطلقت على أهداف أوكرانية مع الهجوم الروسي

بوتين
بوتين

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن خبراء الإنترنت حددوا سلالة جديدة من البرامج الضارة التي تعمل على تعطيل أجهزة الكمبيوتر وتم إطلاقها على أهداف أوكرانية كجزء من الهجوم الروسي، حيث قالت الحكومة البريطانية والبنوك إنهم في حالة تأهب للهجمات عبر الإنترنت.

وتابعت أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن تشن روسيا هجومًا إلكترونيًا إلى جانب حملتها العسكرية، وتميزت الفترة التي سبقت غزو أوكرانيا بنشر برامج ضارة ممسحة، كما أصاب الهجوم خدمة الموزع (DDoS)، الذي يشل مواقع الويب من خلال استهدافها بطلبات معلومات زائفة، مواقع الحكومة الأوكرانية.

وقالت شركة «إسيت ريسيرش لابس» وهي شركة للأمن السيبراني مقرها سلوفاكيا، إنها اكتشفت قطعة جديدة من البرمجيات الخبيثة لمحو البيانات على مئات الأجهزة في أوكرانيا.

وأضافت أن المنظمات الكبيرة تأثرت في حين قال خبراء الأمن في فريق استخبارات التهديدات في سيمانتيك إن البرمجيات الخبيثة أثرت على المتعاقدين الحكوميين الأوكرانيين في لاتفيا وليتوانيا ومؤسسة مالية في أوكرانيا، وأطلقت إسيت على البرامج الضارة، والتي تجعل أجهزة الكمبيوتر غير قابلة للتشغيل عن طريق تعطيل إعادة التشغيل.

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