الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق اسم المدير الأسبق لمتحف النوبة على قسم التربية المتحفية

درع المتحف للسفير
درع المتحف للسفير الاسبانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن  الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والمشرف العام على صندوق آثار النوبة، افتتح اليوم قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة بأسوان، والذي تم الانتهاء من أعمال تجهيزه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة.

وأشار «غنيم» إلى أنه تم إطلاق اسم الراحل الدكتور حسنى عبد الرحيم المدير الأسبق لمتحف النوبة على قسم التربية المتحفية، تقديراً وعرفاناً لدوره البارز فى إعلاء شأن القسم والمتحف خلال فترة عمله كمديرة له.

حضر الافتتاح رامون خيل كاسيرس سفير أسبانيا فى القاهرة والوفد المرافق له، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل، ومدير عام الشؤن المالية و الإدارية بصندوق آثار النوبة ومدير ووكيلي متحف آثار النوبة وأسرة الراحل الدكتور حسني عبدالرحيم.

وقد ألقى الدكتور عبدالعزيز المزينى المدير الاقليمى لليونسكو بالقاهرة، كلمة مسجلة بمناسبة هذا الحدث، مشيرًا إلى دور التربية المتحفية في نشر الوعي الأثري  في المجتمع، وإشراك مختلف فئاته بما يقدمه من أنشطة مختلفة ومتنوعة من إقامة المعارض والورش للطلبة وتنظيم المحاضرات والندوات بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.

وشهد الحضور، مجموعة من العروض الفنية  المقدمة من أطفال محافظة أسوان، كما اصطحب الدكتور أحمد غنيم السفير الأسباني والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل متحف النوبة، و قاعة العرض المجهزة بالتعاون مع البعثة الأثرية الأسبانية و التي تعرض مجموعة من القطع الأثرية من حفائر البعثة في أسوان.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور أحمد غنيم درع المتحف لكلا من  السفير الإسباني،  ورئيس جامعة أسوان تقديرا للتعاون المسار بين المتحف وسفارة إسبانيا بالقاهرة وجامعة أسوان.

مصر اليونسكو الاثار السياحة والآثار متحف النوبة المتحف القومي للحضارة المصرية

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