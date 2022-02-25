الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات «المهندسين»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب بمحافظة بورسعيد، والسبعة مقاعد لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وانتخابات الشعبة العامة للنقابة العامة بالقاهرة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بإقبال الجمعية العمومية للنقابة على الانتخابات وظهورهم بشكل حضاري يعكس قيمة تلك المهنة العظيمة.

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وأبدى المحافظ سعادته بحضوره وسط المهندسين، وحرصه الدائم على المشاركة في ذلك الحدث مؤكدًا الدور الكبير الذي يلعبه جموع المهندسين في المشروعات والطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.

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ويصل عدد أعضاء النقابة الفرعية ببورسعيد إلى 11 ألف و400 مهندس ممن لهم حق الانتخاب.

ويتنافس على مقعد النقيب ثلاثة مرشحين ويتنافس على السبعة مقاعد بمجلس النقابة الفرعية ببورسعيد في التجديد النصفي الحالي والذي يتم كل أربعة أعوام، 23 مهندسًا ومهندسة، مقسم إلى سبعة مهندسين قسم ميكانيكا ويتم اختيار 2 من المرشحين، وسبعة مهندسين قسم كهرباء ويتم اختيار 2 من المرشحين، وثلاثة مهندسين بقسم مدني يتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مهندسين قسم عمارة ويتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مرشحين من الأقسام المختلفة( التعدين، البترول، والغزل والنسيج).

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بالإضافة إلى ذلك انتخابات الشعب التابعة للنقابة العامة بالقاهرة، ويتم الاختيار من قسم الميكانيكا 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم الكهرباء 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم مدني 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم عمارة  3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وأما باقي الشعب المختلفة 3 مهندسين فوق السن، وثلاثة تحت السن.

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الكهرباء ماء تجديد محافظ عمومية المرشحين محافظة مشروع مرشحي

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وائل لطفي

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