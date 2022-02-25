محافظ المنوفية يفتتح مسجد «الفتح» بعد تطويره في شبين الكوم

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أعمال إحلال وتجديد مسجد "الفتح" بالجهود الذاتية بقرية الماي بمركز ومدينة شبين الكوم على مساحة 520م2، رافقه اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، والنائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والدكتور عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وجمع غفير من الأهالي.

وأدى محافظ المنوفية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الفتح، وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: "الإسراءُ والمعراج ُ وفريضة ُ الصلاةِ"، حيث تناولت الخطبة ثلاث محاور هي؛ أولًا: حديث فريضة الصلاة في السماء، وثانيًا: الحكمة من فريضة الصلاة في السماء، ثالثًا: الصلاة معراج روحي إلى الله تعالى.

وأكد خطيب الجمعة، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة عظيمة ثابتة بالروح والجسد إسراءً ومعراجًا لأنها إرادة من لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء، قائلًا إن الله أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأُعرج به إلى السموات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى (مكان لم يصل إليه جبريل عليه السلام ولا نبي مرسل أو ملك مقرب)، موضحًا أن الحكمة من فرضية الصلاة في السماء دون بقية العبادات نظرًا لأهميتها ومكانتها العظيمة.

وأشار "الخطيب" إلى أن فريضة الصلاة هي معراج وغذاء روحي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى وأن الحياة بدون صلاة خاوية من الروح، وفي نهاية خطبته، أكد أهمية المحافظة والمداومة على أداء فريضة الصلاة لما لها من أثر روحي ونفسي وثواب عظيم عند الله تعالى.

وأزاح محافظ المنوفية، الستار، عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربًا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مثمنًا دور وزارة الأوقاف في افتتاح العديد من المساجد، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل على نشر الوسطية.

من جانبه، أفاد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، بأن مسجد "الفتح" أُسِسَ عام 1973، وتم تجديده بالجهود الذاتية عام 2021 ويتكون المسجد من دورين، يشمل دار مناسبات ومصلى للسيدات ويستوعب أكثر من 1000 مصلى، ويعتبر من المساجد ذات الطابع المعماري المتميز، مضيفًا أنه خلال عام 2021، تم افتتاح ما يقرب من 10 مساجد تنوعت بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم بنطاق المحافظة.