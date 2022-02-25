تطورات الوضع الميداني.. استمرار الزحف الروسي واستعدادات أوكرانية للمقاومة

ما زالت تبعات القرار الروسي بإعلان الحرب على أوكرانيا متواصلة على الجانبين على الجانبين، وتستمر القوات الروسية بالزحف بشكل أكبر الي العاصمة كييف، فيما أعلن الجانب الأوكراني حالة التأهب.

- تعليمات للمواطنين بشأن كيفية صنع قنابل المولوتوف

قدم التلفزيون الأوكراني، اليوم الجمعة، تعليمات للمواطنين بشأن كيفية صنع قنابل المولوتوف.

وأفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن شوارع وسط كييف فارغة وبعض المدنيين شوهدوا يحملون السلاح.

وأشارت سكاى نيوز نقلا عن مراسلها فى كييف، إلى أن هناك استنفار أمني كبير وسط كييف حيث مقار الحكومة والرئاسة.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشتشينكو، إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على عاصمتها كييف اليوم الجمعة، ما يجعله أصعب يوم في الحرب.

وأضاف "هيراشتشينكو" أن "المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها الحلفاء الأجانب".

- تشغيل أجهزة الإنذار في كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية فى العاصمة كييف عن حالة التأهب لغارة جوية، وتم تشغيل أجهزة الإنذار.

وطالبت السلطات فى العاصمة كييف من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقترب من كييف من المحور الشمالي الشرقي والمحور الشرقي.

- روسيا تعلن استسلام أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، استسلام أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا من قوات مختلفة خلال العمليات في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إنه "خلال العمليات العسكرية ألقى أكثر من 150 جنديًا من مختلف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا في منطقة جزيرة زميني، كما ألقى 82 جنديًا أوكرانيًا أسلحتهم واستسلموا طواعية لإحدى الوحدات المسلحة الروسية"، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ تعهدات حول رفض المشاركة في العمليات العسكرية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 5 طائرات أوكرانية ومروحية واحدة و5 طائرات مسيرة وعدد من المدرعات خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

- تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا أمس الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأضاف المتحدث، أن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفا في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، سقوط ما لا يقل عن 14 قذيفة في أراضي مقاطعة روستوف على الدون الروسية جنوب البلاد، تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيقات، في بيان لها، إن القذائف تسببت "بتدمير مبنى مستخدم من قبل دائرة حراسة الحدود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف على الدون".