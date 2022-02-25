الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع 88 ألف لتر مواد بترولية فى السوق السوداء

لتر مواد بترولية
لتر مواد بترولية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط جرائم «الغش التجارى والصناعى، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة، لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، المنتجات غير الغذائية المغشوشة، وذات العلامات التجارية المقلدة».

1256 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط 295 قضية مخابز ودقيق، بمضبوطات بلغت «43.800 طن، 70 بطاقة»، وضبط 22 قضية غش غذائى، بمضبوطات بلغت «35.306 طن،37991 عبوة».

ونجحت الحملات في ضبط 32 قضية لحوم ودواجن وأسماك، بمضبوطات بلغت 7.634 طن، وضبط 16 قضية غش غير غذائى، بمضبوطات بلغت «14.510 طن، 1124020 عبوة، 1891462 قطعة»، وضبط 24 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية، بمضبوطات بلغت «34 إسطوانة، 88150 لترا».

الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة مديريات الأمن مستوى الجمهورية مجهولة المصدر

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