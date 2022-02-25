الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل شهر رمضان .. ضبط ياميش منتهى الصلاحية ببورسعيد

قبل شهر رمضان.. ضبط ياميش منتهي الصلاحية ببورسعيد

ياميش
ياميش

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد أكبر المحال التجارية بدائرة حى الشرق وبحوزته كمية تقدر بـ 1/4 طن سكر أبيض يباع للمواطنين بأسعار مخالفة للسعر الرسمي.

حيث وضع صاحب المحل إعلان بشكل واضح لبيع السكر بسعر 13 جنيهًا للكيلو وكذا البون الخاص بمكينة المحل، رغم أنه مدون عليه سعر المصنع ومدون عليه سعر بيع المستهلك 10.5 مستغلاً المواطنين، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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 وتبين خلال الحملة حيازة وعرض وبيع كمية تقدر بـ 100 كيلو جرام من الياميش والسلع الرمضانية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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جاءت الحملة بناءً على تعليمات وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمراقبة الأسواق والأسعار، في إطار حرص من القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، والحرص على عدم ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة قبل وخلال شهر رمضان المعظم وعدم استغلال التجار لاحتكار هذه السلع، وذلك وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، والذى أمر بتشكيل حملة للمرور على الأسواق.
 

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بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ورئيساً للحملة، وحسن عبد الله وياسر جمعة ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع إدارة تموين حى الشرق برئاسة إبراهيم الخياط  ، والمهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك.

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وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، على تكثيف الحملات التموينية قبل شهر رمضان، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك لحماية المواطنين من الغش التجاري، خاصة مع الإقبال المتزايد في رمضان.

وزارة التموين مصنع محافظ حملات المواطنين مدير التجارى النيابة جنيه استراتيجية تشكيل سعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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