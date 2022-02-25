أحمد عزمي ليس الوحيد.. فنانون اعترفوا بتعاطيهم للمخدرات

قال الفنان أحمد عزمي، إنه دخل في حالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة شقيقه الأصغر في مشاجرة مع أحد الأشخاص، مؤكدًا أنه تعاطى المخدرات، ودخل في دوامة الكحول بسبب مجموعة من الأشخاص كانوا حوله، مضيفًا خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي يذاع على شاشة mbc مصر: "الأمر اللى خلاني مبقتش قادر أواجه الدنيا مقتل أخويا حمدي اللى اتقتل بحادثة بشعة تعرض فيها لـ 13 طعنة في جسده، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، وقتها حسيت أن مصر مبقتش بتاعتنا، ومبقتش حاسس بالانتماء اللى كنت حاسه قبل كده، وقتها كان الحل أن روحت شرم الشيخ واشتريت شاليه وفقدان التوازن بدأ يزيد وابتعدت عن كل الحاجات الحلوة اللى بحبها".

لم يكن أحمد عزمي الفنان الأول الذي يلجأ إلى المخدرات ويعترف بتناولها.

"أحمد مجدي.. تعاطاها في المراهقة"

قال الممثل الشاب أحمد مجدي خلال إحدي حلقات برنامج “شباب توك”، إنه قد تعاطي المخدرات في فترة المراهقة، وبعدما مال به تفكيره أنه بذلك سوف يعيش دور الشاب المشهور، وبدأ يُساق إلي ضياع حياته، ولجأ لتدخين السجائر وتعاطي المخدرات، حتي رسب في إختبارات الصف الثاني الثانوي، وإعتبر ذلك الأمر بمثابة إنذار جاء لينبهه.

"نيكولا معوض.. تعاطيته مجاملة"

حل الفنان اللبناني نيكولا معوض، ضيفًا في إحدي حلقات برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري، وقال بأنه يتعاطي المخدرات كنوع من المجاملة إذا عُرض عليه سواء في مناسبة إجتماعية أو صديق.

"أحمد الفيشاوي.. خمور ومخدرات"

في شهر مايو من العام الماضي 2017، صرح "الفيشاوي" أثناء لقائه مع المذيعة سمر يسري ببرنامجها "أنا وأنا"، بأنه كانت له تجربة في تعاطي المخدرات بكافة أنواعها، ومعتادًا على شرب الخمر، وأشار إلى من ينتقدوه بـ "الحمير".

"هشام سليم.. تعاطاها في أمريكا"

خلال لقاء للفنان هشام سليم في برنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي، كشف عن تعاطيه المخدرات أثناء السفر إلي "أمريكا"، وأكد بأنه توقف عن المخدرات عقب عودته إلي مصر.

"نور الشريف.. حبوب مخدرة"

الفنان نور الشريف هو الاخر اعترف فى أحد البرامج انه لجأ الى تناول بعض الحبوب المخدرة فى فترة من حياته أثناء سفره الى احدى الدول الاوروبية، وهو ما اكدته زوجته الفنانة بوسى بعد ذلك، الا انها اوضحت ان الامر لم يصل الى مرحلة الادمان، بل سرعان ما تراجع الراحل عن الاستمرار فى تناولها.

"سعيد صالح.. وصل إلى الإدمان"

اعترف الفنان سعيد صالح بأنه تعاطى المخدرات، ووصل إلى مرحلة الادمان، بل انه تم القبض عليه فى احدى القضايا في 11 نوفمبر 1995، حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

اعترف الفنان الراحل حاتم ذو الفقار بتعاطى المخدرات في فترة من حياته ووصل الأمر إلى الإدمان، حيث تم القبض عليه اكثر من مرة، كان آخرها فى 5 فبراير 1995.