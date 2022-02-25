المتهمة بقتل الطفلة رودينا بالجيزة تمثّل الجريمة أمام الأجهزة الأمنية

اصطحبت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، المتهمة بقتل الطفلة رودينا لسرقة قرطها الذهبي في إحدى قرى أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، لمكان الواقعة لإجراء معاينة تصويرية للواقعة، حيث تم اقتياد المتهمة وسط حراسة مشددة إلى مسرح الجريمة، وهو منزل المتهمة، وشرحت كيفية استدراج الضحية وقتلها، ثم وضعها داخل شوال، ونقلها داخل - طشت، إلى منطقة زراعية.

وكشفت التحريات الأمنية أن طفلة أخرى نجت من يد المتهمة، حيث استدرجتها منذ فترة قبل قتل رودينا، واستولت على قرطها الذهبي، إلا أن الطفلة لصغر عمرها؛ عجزت عن إخبار أفراد أسرتها، كما أن والدها لم يبلغ عن سرقة قرطها الذهبي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من إلقاء القبض على المتهمة بقتل طفلة - عثر على جثتها بعد 5 أيام من اختفائها، وتدعى رودينا، وتبلغ من العمر 3 سنوات، بمنطقة أبو النمرس، حيث كشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمة جارة المجني عليها - وقد أنهت حياتها من أجل سرقة القرط الذهبي الخاص بها.