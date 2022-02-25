«مش أنت الواد بتاع أحاسيس».. قصة أحمد عزمى مع السجن والمخدرات

تصدر الفنان الشاب أحمد عزمى تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد ما ظهر على شاشة التلفزيون امس في برنامج كلام الناس على قناة mbc مصر.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي قصة حبس الفنان أحمد عزمى في عام 2015.

القبض على أحمد عزمي بسبب حيازة مخدرات:

ألقي القبض على الفنان أحمد عزمي في أحمد الأكمنة الشرطية أثناء ذهابه إلى مدينة شرم الشيخ بتهمة تعاطي المخدرات، وتم ضبط 14 قرص "ترامادول" مخدر معه في سيارته الخاصة، وقد لاحظ الضابط الذي ألقى القبض عليه عدم قدرته على الكلام، وكان معه شاب وفتاة وبعد الكشف عن الفتاة جنائيًا تبين أن لها ملف في مباحث الأداب به 11 قضية، وأدعى عزمي أنها زوجته عرفيا ناكرا معرفته بوجود الأقراص المخدرة التي كانت بسيارته.

الحكم عليه:

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة شرم الشيخ وتم الحكم بحبس الفنان الشاب أحمد عزمي لمدة 6 اشهر مع الشغل والنفاذ وتم سجنه في سجن الإسماعيلية العمومي، وهناك أقام مع عدد من الإخوان وقال في أحد اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامى الراحل وائل الإبراشي أنهم كانوا مسالمين معه إلا أن واحد منهم هاجمه وقال له: "مش أنت الواد بتاع فيلم أحاسيس"، وبعدها حاول أحمد عزمي التحدث معه ليفهمه أن هذا فن وأنه لا يقصد الإساءة إلى أحد.

نقله من السجن:

قال ان بعد ذلك الموقف طلب نقله إلى سجن آخر وبالفعل نقل إلى سجن الزقازيق العام، وهناك أقام في زنزانة فردية، ولكن ما هون عليه مرارة الوحشة والعزلة، هو ضابط كان يحضر له الكتب لكي يقرأها لتسليه.

أزمة مالية:

سبب السجن له أزمة مالية كبيرة، بعد تعاقده مع شركة إنتاج للمشاركة في أعمال سينمائية جديدة منها، فيلم بعنوان "السويسري"، وهناك بنود تلزمه بدفع مبلغ مالي في حال عدم التزامه بمواعيد التصوير، وهو الأمر الذي وضعه في ضائقة مالية كبيرة.