الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 8 بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

متهمين
متهمين

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس 8 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات، كما أمرت بتحريز المواد المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها وتحريات المباحث الجنائية، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.

عن التفاصيل جرى ضبط المتهمين خلال حملة أمنية مكبرة شارك فيها أمن القليوبية، واستهدفت ضبط على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بأقسام قها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، والخانكة وشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 230 جراما من مخدر البانجو، و95 جراما هيروين، و260 جراما من مخدر البودر، و90 قرصا مخدرا، و330 جراما من مخدر الأيس، وسلاح نارى فرد خرطوش وبندقية خرطوش، وأعيرة نارية من ذات العيار، وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

جهات التحقيق المواد المخدرة المضبوطة المباحث الجنائية اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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