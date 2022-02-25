حبس 8 بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس 8 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات، كما أمرت بتحريز المواد المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها وتحريات المباحث الجنائية، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.

عن التفاصيل جرى ضبط المتهمين خلال حملة أمنية مكبرة شارك فيها أمن القليوبية، واستهدفت ضبط على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بأقسام قها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، والخانكة وشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 230 جراما من مخدر البانجو، و95 جراما هيروين، و260 جراما من مخدر البودر، و90 قرصا مخدرا، و330 جراما من مخدر الأيس، وسلاح نارى فرد خرطوش وبندقية خرطوش، وأعيرة نارية من ذات العيار، وهواتف محمولة ومبالغ مالية.