أستراليا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف طبقة رجال الأعمال

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فرض عقوبات جديدة على روسيا اليوم الجمعة تستهدف "طبقة رجال الأعمال الذين يعد ثقلهم الاقتصادى ذا أهمية استراتيجية لموسكو" وأكثر من 300 عضو بالبرلمان الروسي صوتوا لصالح غزو أوكرانيا.



وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي أن أستراليا تعمل أيضا مع الولايات المتحدة لتنسيق العقوبات على "الأفراد والكيانات البيلاروسية الرئيسية المتواطئة في العدوان، ومن ثم فإننا نوسع نطاق هذه العقوبات لتشمل بيلاروس".



تأتى العقوبات الجديدة بعد أن فرضت كانبيرا حظر سفر واستهدفت بعقوبات مالية ثمانية من كبار المسؤولين الروس يوم الخميس، وفقا لشبكة (سي إن إن).