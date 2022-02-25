الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«والدتى لا تأكل مع زوجى ولا تسلم عليه فما حكم الشرع؟».. فتوى الأزهر ترد

حكم عدم السلام على
حكم عدم السلام على زوج البنت

يرد إلى لجنة الفتوى بالأزهر العديد من الفتاوى اليومية التي تتعلق بالأمور الحياتية في كافة المعاملات والعبادات التي يتعرض لها المسلم يوميا، حيث تستقبل عشرات الفتاوي يوميا، ويرد عليها نخبة من أمناء الفتوى من علماء الأزهر الشريف.

ومن بين الأسئلة التي ورد إلى اللجنة ما قالته سائلة، وهى “ما حكم الشرع فيما تفعله والدتي من عدم الجلوس مع زوجى ولا تسلم عليه في المناسبات الرسمية وتستتر عنها بحجة أن هذا ليس من الدين، فهل هذا جائز؟”.

من جانبها، أجابت لجنة الفتوى قائلة: "إن زوج البنت من المحارم لأمها لأن الله ذكر ذلك في آية، المحرمات في سورة النساء فقال جل شأنه في كتابه العزيز: (وأمهات نسائكم).

وتابعت اللجنة: أن هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة فتكشف، وجهها وتسلم عليه وتأكل معه وذلك أفضل حتى تسود المودة والمحبة والألفة وحتى تمتثل لأمر الله الذي أباح لها ذلك.


وسائل التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

يشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والتي تتبع له لجنة الفتوى، وتتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، حدد طريقة التواصل مع اللجنة لطلب فتوى على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها/ وذلك بالاتصال برقم التليفون التالي: 25105819 أو من خلال العنوان الالكترونى التالى http://www.azhar.eg/magmaa/.

كما وضع رابط اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" https://www.facebook.com/AIRCAzhar وتويتر https://twitter.com/AIRCAzhar كذلك يمكنك أيها المواطمن إرسال فتواك عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية وهو [email protected]، كما خصص اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.

السلام الزوج البنة الأم لجنة الفتوى بالازهر طريقة التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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