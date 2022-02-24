الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعادة فتح ميناء السويس البحرى واستئناف الحركة الملاحية

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء السويس البحري، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس في السابعة إلا الربع من مساء اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، تم استئناف الأنشطة البحرية  وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع.

وأضاف البيان أن الفتح مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، إغلاق ميناء السويس البحري بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة قررت مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء غلق ميناء السويس؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح.

وأضاف البيان أن شدة الرياح  بلغت من ١٥ إلى ٢٠ نفحات ٢٦ عقدة واتجاه الرياح جنوبي غربي والضغط الجوي ١٠١١ وحالة البحر مضطربة جدا، مما تطلب إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء أركان حرب مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتشهد محافظة السويس منذ صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس غير المنتظم، بعد اعتدال دام على مدار الأيام الخمسة الماضية.

وهبت رياح متوسطة محملة بالأتربة على أنحاء متفرقة من أحياء السويس الخمسة الأربعين السويس عتاقة فيصل والجناين، وتأثرت حركة السفر من وإلى السويس بسبب شدة انخفاض درجات الحرارة.

موانئ البحر الاحمر الحرارة ايقاف الطقس السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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