الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دور المرأة فى مواجهة التغيرات المناخية خلال ندوة بالمقر البابوى

كنيسة
كنيسة

نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوي للمشروعات تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة ندوة بعنوان "دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية".
استضافت الندوة الدكتور سها حسني مدير إدارة الإرشاد بوزارة الموارد المائية والري وأحمد فتحي رئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، حيث تمت مناقشة ظاهرة التغيرات المناخية وخطورتها، والحلول العالمية المُقترحة للحد من هذه الظاهرة البيئية.
كما تناولت آليات حث السيدات على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وكذلك تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة إلى جانب عدم إلقاء زيوت الطعام في مياه الصرف، حيث أُشِير إلى إمكانية قيام المنزل بعمل مشروع صغير؛ لإعادة استخدام الزيوت في تصنيع الصابون.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية المساهمة في الإعداد ومساندة الوطن خلال استضافة المؤتمر العالمي 27 Cop والمقرر عقده في شرم الشيخ العام الجارى، والذي من خلاله سوف يتم مناقشة التغيير المناخي الذي يهدد المجتمعات العالمية بغية التوصل إلى اتفاق عالمي يؤكد الطريقة المثلى لخلق مجتمعات، واقتصاد عالمي بانبعاث كربوني أقل.

أسقفية الخدمات العامة للمشروعات المكتب البابوي قداسة البابا تواضروس الثاني كنائس مصر القديمة والاجتماعية والمسكونية أسقفية الخدمات العام إدارة الإرشاد بوزارة الموارد المائية

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