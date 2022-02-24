الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة 115 حالة تعد وتأهيل الترع.. حصاد وزارة الموارد المائية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

شهدت وزارة الموارد المائية والري، العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة واستكمال تنفيذ المشروعات القومية، نستعرضها في التقرير التالي:
 تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمختلف محافظات الجمهورية، فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات، اليوم الخميس، تضمنت إزالة 115 حالة تعد على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ، وذلك في محافظات "سوهاج - أسيوط - المنيا - الدقهلية"، فى إطار القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة
 

https://www.dostor.org/3724222
 

كما انتهت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، بالمحافظات، انتهت اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 4421,02 كيلو متر، وذلك من إجمالي المستهدف بطول 11,32 كيلو متر، بهدف تحقيق نقلة حضارية في المناطق المنفذ بها الأعمال، وأيضًا تحسين الصورة العامة للترع.
 

https://www.dostor.org/3724220

فى سياق آخر، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والإفريقية تشتمل على موضوعات مختلفة مثل "نظم الري الحديثة، إدارة المياه، الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه".

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، أنه يتم تقديم منح دراسية للدكتوراه والماجستير لأبناء الدول الأفريقية فى عدة مجالات، وفى مجال إدارة الموارد المائية.

وأشار وزير الري، أن الدورات التدريبية تتضمن على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول.
 

https://www.dostor.org/3724321
 

وزارة تعديات الدول العربية حملات إزالة مشروعات محافظ وزير المياه الجوفية دورات تدريبية المشروعات القومية الموارد المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا

محللون: «الحرب العالمية الثالثة» مستبعدة.. والغرب سيكتفى بمعاقبة بوتين اقتصاديًا

تعرف على مواعيد عرض برنامج «الدوم» أكبر برنامج مسابقات

مباحث النقل والمواصلات تضبط عصابة لتزوير العملات المالية المحلية

التصريح بدفن طالبة تناولت مادة سامة بالخطأ فى المطرية

الاحتفال بها ليلة 27 رجب.. أدعية ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا