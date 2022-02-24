إزالة 115 حالة تعد وتأهيل الترع.. حصاد وزارة الموارد المائية

شهدت وزارة الموارد المائية والري، العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة واستكمال تنفيذ المشروعات القومية، نستعرضها في التقرير التالي:

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمختلف محافظات الجمهورية، فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات، اليوم الخميس، تضمنت إزالة 115 حالة تعد على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ، وذلك في محافظات "سوهاج - أسيوط - المنيا - الدقهلية"، فى إطار القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة



https://www.dostor.org/3724222



كما انتهت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، بالمحافظات، انتهت اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 4421,02 كيلو متر، وذلك من إجمالي المستهدف بطول 11,32 كيلو متر، بهدف تحقيق نقلة حضارية في المناطق المنفذ بها الأعمال، وأيضًا تحسين الصورة العامة للترع.



https://www.dostor.org/3724220

فى سياق آخر، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والإفريقية تشتمل على موضوعات مختلفة مثل "نظم الري الحديثة، إدارة المياه، الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه".

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، أنه يتم تقديم منح دراسية للدكتوراه والماجستير لأبناء الدول الأفريقية فى عدة مجالات، وفى مجال إدارة الموارد المائية.

وأشار وزير الري، أن الدورات التدريبية تتضمن على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول.



https://www.dostor.org/3724321

