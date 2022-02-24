الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: فتح المنافذ البرية 24 ساعة لجميع المسافرين

الكويت
الكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الخميس، إنه بالتعاون مع وزارة الصحة، تم فتح المنافذ البرية على مدار 24 ساعة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين من الكويت.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيانٍ اليوم، أنه مع انطلاق العمل بقرار السماح بعبور المسافرين يتوجب على الجميع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية المقررة من وزارة الصحة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية حددت مواعيد دخول المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلية إلى الكويت عبر المنافذ البرية، من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا مع ضرورة تقدیم شھادة خلو من فیروس كورونا "pcr" للوافدين للكويت، والالتزام بالاشتراطات الصحية وفق قرارات مجلس الوزراء.

وزارة الداخلية الكويتية الصحة وزارة الصحة الكويت المسافرين

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