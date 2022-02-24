تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الخميس، عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3006 إصابات جديدة وحالتي وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 501 ألف و643 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1444 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 677 إصابة، وشفاء 1585 حالة، وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 742 ألفًا و541 حالة وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 718 ألفًا و979 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و991 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 782 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 877 ألفًا و406 إصابات، وشفاء 2096 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 827 ألفًا و67 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2299 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالة جديدة واحدة.

وفي الكويت، سجلت الصحة الكويتية 866 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 617 ألفًا و275 حالة، كما تم تسجيل 1805 حالات تعافٍ ليرتفع الإجمالي إلى 601 ألفًا و386 حالة، كما سجلت حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 2534 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 1499 إصابة جديدة و14 وفاة في عموم محافظات البلاد.

وفي الأردن، سجلت الصحة الأردنية 16 وفاة و7415 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و767 حالة والإصابات مليون و606 آلاف و837 حالة.