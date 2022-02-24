الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيقاف هاني حتحوت عن ممارسة النشاط الإعلامي لمدة أسبوعين

هاني حتحوت
هاني حتحوت

أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ  القرار رقم ( 7) بإيقاف هانى حتحوت مقدم برنامج (الماتش) على قناة (صدى البلد) عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين تبدأ الجمعة  25/2/2022 وتنتهى السبت 12/3/2022 . 
وذلك بعد أن امتثل للتحقيق فى مقر النقابة وإقرارة بما هو منسوب إليه من مخالفتة لميثاق الشرف الإعلامى فى باب الواجبات الفقرة ( 5 ) والتى تنص على احترام آداب الحوار الإعلامى وتجنب الدخول فى ملاسنات وخلافات شخصية.

كما خالف مدونة السلوك المهنى البند (التاسع) والذى ينص على االتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة.

كما أصدر القرار رقم (8 ) باستمرار منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج (صباح الخير يامصر) على شاشة القناة الأولى التليفزيون المصرى.
حيث مثل للتحقيق فى مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور  عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية  .
حيث خالف ميثاق الشرف الإعلامى باب المبادئ العامة فقرة (4) والتى تنص على تأكيد دور الإعلامى فى حماية الوحده الوطنية والتماسك القومى.

وفى باب الواجبات فقرة رقم ( 9 ) والتى تنص على الإمتناع عن بث مايغذى أو يكرس ثقافة العنف والكراهية.

وخالف مدونة السلوك المهنى البند ( العاشر ) والذى ينص : الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعة بين أطياف الشعب وفئاتة .

 

 

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