الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإدارة العامة للمرور: سقوط أمطار خفيفة لم تؤثر على حركة السيارات

ارشيفية
ارشيفية

قالت اﻹدارة العامة للمرور إنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وكانت المتابعات الميدانية قد رصدت وجود أمطار أعلى جميع الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

إدارة العامة للمرور الحالة الجوية استقرار الطقس سقوط امطار خفيفه الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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