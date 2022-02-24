الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخريج الدفعة الرابعة للصحفيين بأكاديمية ناصر العسكرية

تخريج الدفعة الرابعة
تخريج الدفعة الرابعة للصحفيين بأكاديمية ناصر العسكرية

اختتمت اليوم الخميس، الدورة التدريبية للصحفيين، التي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ونظمت الأكاديمية حفل تخريج للدفعة الرابعة من الدورة التدريبية المتقدمة التي تعقد تحت عنوان «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية»، وذلك بحضور عدد من القادة ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين.

وتتضمن الدورة التدريبية العديد من المحاور والعلوم الاستراتيجية، من أبرزها علوم ومبادئ أساليب التفكير والدراسات المستقبلية، وعلوم بناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية، وأساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي، وحرب المعلومات وأثرها على المجتمع.

كما تضمنت الدورة تدريس مواد «التحول الرقمي والتخطيط للمستقبل، ودور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع، وعلوم الذكاء الاصطناعي ودورها في حروب الجيل الخامس، والعصف الذهني والتفكير الناقد، والتفكير الإبداعي في الإدارة، والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي، وغيرها من العلوم الاستراتيجية المفيدية في تنمية مواهب ومهارات الصحفيين».

كما تضمنت الدورة التثقيفية التدريب على العديد من التطبيقات العملية حول مهارات الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي والمؤسسي، والإدارة الاستراتيجية.

وفي كلمته بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة للصحفيين، قال رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن الدورة التي حصل عليها الصحفيون تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها نقابة الصحفيين مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك ضمن إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة نشر الوعي وتأهيل الشباب للجمهورية الجديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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