الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تضامن النواب» واتحاد الجمعيات الأهلية يناقشان استراتيجية العمل الأهلي 2022

اجتماع لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب

نظمت لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، جلسة استماع دعي لحضورها رؤساء اللجان وأعضاء لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بمجلس النواب بإحدى قاعات مجلس النواب.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن هذا اللقاء فى إطار التعاون بين اللجنة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن مجلس النواب حريص على دعم مؤسسات العمل الأهلي في أداء دورها المهم في تنمية المجتمع.

 وتناول الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، المقترح الذي تم إعداده حول إستراتيجية العمل الأهلي 2022 والتي تضمنت المعوقات التي تعوق مسيرة العمل الأهلي والأهداف الرئيسية والفرعية للخطة الإستراتيجية والمشاركين والنتائج المتوقعة وآليات متابعة وتقييم الخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة من الخطة الإستراتيجية.

بعد ذلك تم فتح حوار واسع امتدا لأكثر من 4 ساعات شارك فيه أعضاء من النواب وممثلين العمل الأهلي.

ووأعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة في وقت لاحق سيدعى لها التنفيذيين لمناقشتهم في المشاكل والمعوقات التي تعوق مسيرة العمل الأهلي ويتم بعد ذلك عقد لقاء موسع يعلن فيه عن الإستراتيجية الوطنية لمنظمات العمل الأهلي والتي تطبق في عام 2022.

يأتي ذلك في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، وبعد موافقة المستشار حنفي الحبالى رئيس مجلس النواب.

لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوى إستراتيجية العمل الأهلي 2022

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