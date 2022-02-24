بعد قرار الترقيات.. معلمو دفعة 2014 يقدمون استغاثة لوزير التعليم

تقدم عدد من المعلمين باستغاثة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الترقيات الجديدة.

وقال المعلمون عبر الجروب الرسمي لـ"ترقيات المعلمين" على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "بما أنه قد تم دراسة ترقية المعلمين بأنهم مستثنين من قرار تأجيل الترقيات نرجو إعادة النظر في تعديل تواريخ ترقيات المعلمين دفعة ٢٠١٤ تكون اعتبارا من يناير ٢٠٢٠، ودفعة ٢٠١٥ اعتبارا من يناير ٢٠٢١ ، وبالتالي دفعة ٢٠١٦ اعتبارا من يناير ٢٠٢٢ لأن ما حدث سبب ظلم لهم".

وأضاف المعلمون: “وأصبح بالتالي قرار الترقيات تعدي الخمس سنوات لهم وهذا مخالف للقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وهو قانون الكادر”.

يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أعلنت عن فتح باب التسجيل أمام المعلمين المستهدفين والمستحقين للترقي لعام 2021/2022 والحاصلين على آخر ترقية عام 2015 وما قبلها بدء من يوم السبت الموافق 26/2/2022 عبر الرابط التالي :

http://pat.edu.eg/platform/programs/

وتبدأ اختبارات الترقي للمعلمين المستهدفين 2020/2021 على منصة المعلم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7/3/2022 وحتى الاربعاء 9/3/2022

وناشدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول المرفق، للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.

جدير بالذكر أنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الوزارة، بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 سبعون ألف معلم، يوم السبت الموافق 26/2/2022، عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform