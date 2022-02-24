إصابة أب ونجليه خلال مشاهدة مشاجرة مسلحة من البلكونة بالبساتين

أصيب أب واثنان من أبنائه برش خرطوش، أثناء مشاهدتهم مشاجرة بالأسلحة النارية من البلكونة في منطقة البساتين محافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، ونجليه، مقيم بدائرة القسم، مصابين برش خرطوش في الجسم، على إثر نشوب مشاجرة بالمنطقة محل سكنهم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص - نجلته - مقيمين بدائرة القسم)، وطرف ثان (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش"، كان بحوزته فى الهواء لإرهاب الطرف الأول نتج عن ذلك حدوث إصابة المجنى عليهم المشار إليها عن طريق الخطأ حال تواجدهم بشرفة مسكنهم الكائن بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى فرد خرطوش والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة – 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.