غدا.. فصل الكهرباء غدا عن بعض المناطق بالمنصورة للصيانة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم غدا الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا في ذات اليوم فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الشاملة على "سيكشن1/2/3/4" لوحة الجامعة القديمة بمحطة محولات غرب المنصورة.

جاءت تصريحات "مختار" بعد اطلاعه على التقرير الوارد من قطاع كهرباء جنوب الدقهلية "هندسة غرب المنصورة" بشأن أعمال الصيانة المشار إليها.

حيث أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة والتي يتم فصل التيار الكهربي عنها هي جزء من شارع المشاية وجزء من شارع الجمهورية من أول العباسي حتي نهاية الجامعة وشارع الثانوية وشارع منتصر وشارع الجلاء من أول مستشفي الصدر حتي الجامعة وشارع كلية الآداب وشارع النخلة وشارع جلال الدين ومنطقة حي الجامعة وشارع جيهان بالكامل وشارع اسكندر صوصه وشارع المدير وشارع أحمد ماهر ومنطقة الأديب وجزء من شارع محمد فتحي وتقع هذه الشوارع نطاق هندسة غرب المنصورة.

وهذا وقد وجه "مختار" للسادة رؤساء الأحياء بمدينة المنصورة للتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

كما وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 159 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير 2022 وذلك بإجمالى 750 ألف جنية موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 30 شاب وفتاه ( 18 من الذكور - 12 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 101.987 مليون جنيه استفاد منها 12477 شاب وفتاة ( 5969 ذكور - 6508 أناث)جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض دون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.