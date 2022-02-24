7 سنوات سجنًا وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، طالبين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ لحيازتهما مواد مخدرة حشيش "القنب" بقصد الاتجار بدائرة مركز بلبيس.

صدرالحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 2325 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بقيام الأجهزة الأمنية، بناء على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، بضبط "م ال ي س" 22 عاما، طالب، مقيم بمدينة نصر القاهرة، و"أ س ه س" 22 عاما، طالب، مقيم بمدينة نصر، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش "القنب"، دائرة مركز بلبيس، بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.