الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بغداد تخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح اجازات للطلبة العراقيين بها

العراق
العراق

 أعلن العراق مخاطبة الجامعات الاوكرانية، اليوم، لمنح اجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن سفارة العراق لدى أوكرانيا خاطبت منذ يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، 27 جامعة ومعهد اوكراني يدرس فيها طلبة عراقيين، بتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني، وأبداء الاهتمام والرعاية لهم".

وأضاف ان السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الاوكرانية الى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع واعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها..

يذكر ان السفارة العراقية في أوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الاراضي الاوكرانية الى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا، كما دعتهم أيضا الى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.

 ياتي هذا فيما بدأ الجيش الروسي بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، عملية عسكرية بدعوى حماية منطقة دونباس، الأمر الذي اعتبرته أوكرانيا حرب شاملة وعملية غزو.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تواصل مع قادة العالم لفرض كل العقوبات الممكنة على روسيا والرئيس بوتين. 

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