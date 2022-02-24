الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث عن «مستريح» استولى على 9 مليون جنيه من أهالي قليوب

اموال
اموال

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لضبط شخص- نصاب-، لاتهامه من عدد من المواطنين بالاستيلاء بمساعدة شقيقه وزوجته على مبالغ مالية منهم، بنطاق مركز ومدينة قليوب، بحجة توظيفها في تجارة الزيوت والخردة، مقابل أرباح مالية، إلا أنه استولى منهم على مبلغ 9 ملايين جنيه، واختفى وتوقف عن صرف الأرباح.

على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وألقي القبض على شقيق المتهم وزوجته، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

تلقت أجهزة أمن القليوبية، 5 بلاغات من مواطني مركز ومدينة قليوب؛ اتهموا فيه شخصًا وزوجته وشقيقه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بحجة توظيفها في تجارة الزيوت والخردة مقابل أرباح مالية، لكن اختفى المتهم الرئيسي وبحوزته الأموال.

القليوبية قليوب توظيف تجارة الزيوت أرباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيًا على أراضيها

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

مصلحة الضرائب: «التصرفات العقارية» كما هي وفقًا للقانون الحالي

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

هيئة الدواء: 10 مستشفيات تتنافس على الثلاثة مراكز الأولى فى مبادرة «100 مشروع تطويرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل