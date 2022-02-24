البحث عن «مستريح» استولى على 9 مليون جنيه من أهالي قليوب

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لضبط شخص- نصاب-، لاتهامه من عدد من المواطنين بالاستيلاء بمساعدة شقيقه وزوجته على مبالغ مالية منهم، بنطاق مركز ومدينة قليوب، بحجة توظيفها في تجارة الزيوت والخردة، مقابل أرباح مالية، إلا أنه استولى منهم على مبلغ 9 ملايين جنيه، واختفى وتوقف عن صرف الأرباح.

على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وألقي القبض على شقيق المتهم وزوجته، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

تلقت أجهزة أمن القليوبية، 5 بلاغات من مواطني مركز ومدينة قليوب؛ اتهموا فيه شخصًا وزوجته وشقيقه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بحجة توظيفها في تجارة الزيوت والخردة مقابل أرباح مالية، لكن اختفى المتهم الرئيسي وبحوزته الأموال.