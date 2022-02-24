موسكو تنفي إسقاط طائرات روسية فوق أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرات روسية فوق أوكرانيا، مؤكدة تعطيل البنية التحتية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، وإسكات وسائل الدفاع الجوي الأوكراني.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس، أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية والتي تزعم إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا ليست صحيحة.

وأضاف البيان: "تم تعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود الأوكراني لم تبد أي مقاومة ضد الوحدات العسكرية الروسية. وتابع البيان "لقد جرى إسكات وسائل الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".

أعلن الجيش الأوكراني، أن دفاعه الجوي أسقط 6 طائرات روسية ومروحية روسية واحدة.

وأوضح الجيش - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس - أنه تم إسقاط طائرة روسية في شرق أوكرانيا، إلى جانب 5 طائرات روسية ومروحية روسية واحدة في منطقة لوجانسك.