كم باقي على رمضان 2022| العد التنازلي لرمضان

كم يوم باقي على رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر رجب الحالي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر موعد عيد الأضحى 1443.

كم يوم باقي على رمضان 2022

36 يوما هى الأيام المتبقية على شهر رمضان المقبل 1443 حيث سيتم استطلاع هلال الشهر الكريم في يوم 29 شعبان المقبل الموافق 31 مارس 2022 وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي اعتمدها المعهد القومي للبحوث الفلكية في حلوان.

فيما تعلن دار الإفتاء المصرية بداية الشهر الكريم من خلال تقارير مراكز الرصد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي تحدد رؤية الهلال بالعين المجردة دون استخدام وسائل حديثة من عدمه، حيث تتكون اللجان الشرعية في كافة مراكز الرصد من عضو من الأزهر الشريف وعضو من دار الإفتاء المصرية وعضو من الهيئة القومية للمساحة وموظف من المحافظة التابع لها مركز الرصد.

موعد عيد الفطر المبارك 1443

وفقا للحسابات الفلكية فإن استطلاع هلال شهر شوال 1443 سيكون يوم 29 رمضان الموافق 30 إبريل المقبل حيث يأتي العيد خلال الفترة من 2-5 مايو المقبل حيث يحتفل المسلمين من خلال إقامة صلاة العيد في الساحات بنفس ضوابط إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك التي أعلنتها وزارة الأوقاف خلال الأيام القلية الماضية من إلزام المصلين بارتداء كمامات واقية للوجه والتزام المسافات الآمنة بين المصلين واصطحاب سجاد الصلاة.

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ويتم تعقيم المساجد قبل استقبال المصلين وغلقها عقب الانتهاء من الصلاة وإلا تزيد الخطبة عن 10 دقائق فقط وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى كورونا كوفيد 19.

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عيد الأضحى 1443

كم يوم باقي على رمضان 2022 وموعد عيد الفطر والأضحى من التساؤلات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث يقف المسلمين على جبل عرفات يوم 9 يوليو المقبل ويأتي العيد (10-13) يوليو 2022 حيث تعتبر تلك الأيام إجازة رسمية لموظفي الدولة مدفوعة الأجر.